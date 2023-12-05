Следком Карелии выяснит обстоятельства гибели на пожаре жителя Приладожья

Вечером 5 декабря в жилом доме в Лахденпохье сгорел хозяин одной из квартир.

Сотрудники республиканского Следкома организовали доследственную проверку по факту гибели мужчины на пожаре.



Во вторник, 5 числа, около 19.00 следователи узнали о возгорании квартиры в доме по улице Советской. После тушения пожара спасатели нашли тело мужчины.



Труп принадлежит владельцу квартиры 1974 года рождения.

Назначены необходимые судебные экспертизы. Точная причина возгорания будет установлена после пожарно-технической судебной экспертизы.



По результатам проверки в региональном Следкоме решат, стоит возбуждать уголовное дело, или нет, сообщили в ведомстве.