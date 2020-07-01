Следком начал проверку по факту падения годовалого ребенка из окна в Петрозаводске

Проводится доследственная проверка по факту падения ребенка с высоты, сообщили в Следкоме Карелии.

Напомним, 1 июля около 20.00 на улице Чернышевского, 5 из окна выпал годовалый мальчик. Ребенка госпитализировали в Детскую республиканскую больницу. Сейчас он находится в стабильно тяжелом состоянии.

По версии следствия, в вечернее время из окна квартиры, расположенной на 5 этаже многоквартирного дома, выпал годовалый мальчик. Ребенок находился дома с матерью и в какой-то момент выпал из окна. После падения ребенка доставили в больницу, где в настоящее время ему оказывают медицинскую помощь.

Следователи выясняют все обстоятельства происшедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.