Следком начал проверку после обнаружения трупа на пожаре в поселке Карелии

В Питкярантском районе проводится проверка по факту гибели мужчины при пожаре в дачном доме.

Как сообщили в Следственном комитете Карелии, проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины при тушении пожара.



По версии следствия, вечером 5 июня в поселке Юляристиоя Питкярантского района в деревянном доме произошел пожар. При тушении пожара в доме было обнаружено тело 53-летнего мужчины там проживавшего. Причины возгорания и смерти мужчины устанавливаются.



Как ранее сообщало региональное Управление МЧС, пожарно-спасательные подразделения Питкярантского района и добровольная пожарная команда "РК Гранд" вечером 5 июня привлекались для ликвидации пожара в дачном доме в п. Юляристиоя, в кооперативе "Заводской", 28. На месте пожара было найдено тело мужчины. Дом сгорел полностью.