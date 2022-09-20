Пенсионер Карелии 3 года развращал маленькую внучку своей сожительницы

В Карелии 60-летний мужчина обвиняется в развращении 14-летней девочки, сообщили в Следкоме Карелии.

Суд вынес приговор 60-летнему жителю Карелии, обвиненному в педофилии.

Следствие и суд установили, что с 2010 по 2013 год мужчина, проживая в одной квартире с сожительницей и ее малолетней внучкой, дома и в соседнем лесу длительное время развращал ребенка. Точный возраст девочки следователи не уточняют, но известно, что ей было меньше 14 лет.



Преступления вскрылось во время расследования по уголовному делу об убийстве в отношении этого же 60-летнего мужчины.



По совокупности приговоров подсудимому назначили наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.