Следком признал ошибкой идею сажать медиков за врачебные ошибки

Следственный комитет России (СКР) удалил законопроект об уголовной ответственности врачей за ошибки с сайта нормативных правовых актов.

Пишет "Лента.ру" со ссылкой на "Коммерсантъ".

По данным издания, документ находился в открытом доступе несколько часов. В СКР объяснили публикацию законопроекта, предусматривающего лишение свободы медиков, ошибкой: на сайте был опубликован вариант документа, обсуждавшийся в 2018 году и раскритикованный профессиональным врачебным сообществом.

В СКР заверили, что в новом варианте законопроекта не идет речь о посадках врачей за ошибки, но не сообщили, какие санкции предусмотрены и когда документ будет обнародован.

По статистике ведомства, в 2016 году в следственные органы поступило более 4,9 тысячи сообщений о преступлениях, связанных с врачебными ошибками и ненадлежащим оказанием медпомощи. По результатам их рассмотрения в том же году было возбуждено 878 уголовных дел.

В 2017 году СКР получил уже шесть тысяч обращений от граждан, по которым было возбуждено 1791 уголовное дело.

В 2018 году из 6,6 тысячи обращений появилось 2229 уголовных дел. Потерпевшими в результате врачебных ошибок были признаны 410 человек, 284 из которых скончались.

20 июня СКР опубликовал законопроект о введении в Уголовный кодекс отдельных статей о преступлениях в сфере медицины. Новая статья 124.1 ("Ненадлежащее оказание медицинской помощи") предлагает лишать медицинских работников свободы на срок до четырех лет при условии, что их действия по неосторожности привели к смерти пациентов.

Также статьей предусмотрены и другие виды наказания. В частности, штраф, запрет на занятия определенной деятельностью, ограничение свободы или различные виды работ.

О разработке новых статей Уголовного кодекса — о ненадлежащем оказании медицинской помощи и сокрытии нарушений при ее оказании — стало известно летом 2018 года.

Необходимость в уточнении термина "врачебная ошибка" и наказания за нее возникла после резонансного судебного процесса над московским гематологом Еленой Мисюриной. Ее приговорили к двум годам, что вызвало возмущение среди профессионального сообщества. Спустя три месяца приговор отменили.