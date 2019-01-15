Следком проводит проверку по факту смерти молодого человека в Петрозаводске

Тело 20-летнего петрозаводчанина было обнаружено в парке микрорайона Перевалка, сообщили в МВД Карелии.

В минувшее воскресенье 13 января в 8 утра мужчина, гулявший с собакой, обнаружил в парковой зоне Перевалки тело молодого человека и вызвал полицию.

На данный момент Следственный комитет проводит проверку по факту смерти юноши.

В правоохранительных органах сообщают, что смерть человека, скорее всего, не носит криминального характера.