Следком проводит проверку по факту смерти молодого человека в Петрозаводске

Новости по теме
Загрузка...
Тело 20-летнего петрозаводчанина было обнаружено в парке микрорайона Перевалка, сообщили в МВД Карелии.
В минувшее воскресенье 13 января в 8 утра мужчина, гулявший с собакой, обнаружил в парковой зоне Перевалки тело молодого человека и вызвал полицию.
На данный момент Следственный комитет проводит проверку по факту смерти юноши.
В правоохранительных органах сообщают, что смерть человека, скорее всего, не носит криминального характера.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
09.01.2019, 15:08
09.01.2019, 10:33
09.01.2019, 15:41
09.01.2019, 11:15
Аналитика
14.01.2019 12:12
Обществоведение
Готовы ли десятки миллионов православных россиян вывести свою церковь из "тени"?
14.01.2019 10:15
11.01.2019 12:14
11.01.2019 09:30
09.01.2019 15:08
Чтиво
11.01.2019 15:22
Личное мнение
Когда россияне смогут выбраться из временной петли?
29.12.2018 16:11
29.12.2018 11:05
Медиа
10.01.2019 14:36
Опрос
Ощутили ли вы рост цен в новом году?
Комментарии