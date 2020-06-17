Следком рассказал подробности страшного убийства младенца в Карелии

Жительница поселка Карелии задушила и выбросила на помойку своего 2-месячного ребенка ради возлюбленного, сообщили в карельском Следкоме.

Ранее сообщалось, что неработающая 39-летняя жительница поселка Кривой Порог Кемского района в июле 2017 года, находясь в своей квартире, стремясь скрыть от своего нового знакомого наличие у нее малолетнего сына, сохранив тем самым с ним близкие отношения, задушила своего ребенка, которому на тот момент не было и двух месяцев.

На следующий день она выбросила труп ребенка в мусорный контейнер, находящийся около дома.

В ходе судебного следствия женщина периодически отрицала вину в совершении преступления, меняя показания. В соответствии с позицией прокурора республики приговором суда ей назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Осуждённая взята под стражу в зале суда.

Следком Карелии рассказал, что после убийства младенца женщина покинула территорию Карелии и проживала в другом регионе Российской Федерации.

В течение 3 лет преступление было не раскрыто, но благодаря грамотной работе, проведенной следователями СК и сотрудниками уголовного розыска полиции, подсудимая была установлена.