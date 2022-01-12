Следком расследует возможное нарушение прав детей в одном из детских садов Петрозаводска

Уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего было возбуждено в декабре 2021 года, сообщили в Следкоме Карелии.

В декабре 2021 года в ряде карельских СМИ появилась информация о ненадлежащем исполнении педагогами детского сада в Петрозаводске обязанностей по воспитанию маленького ребенка.

Полиция 29 декабря 2021 года возбудила по данному факту уголовное дело по статье «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Прокурор Петрозаводска для полного и всестороннего расследования обстоятельств возможного преступления передал уголовное дело в Следственный комитет по Республике Карелия.

В настоящее время следователи проводят следственные действия, расследование уголовного дела продолжается.