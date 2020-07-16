Следком России затребовал доклад о ходе расследования дела о пропавшем в Карелии подростке

Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин потребовал отчет о ходе расследования уголовного дела по факту безвестного исчезновения подростка в Карелии, сообщает Следком РФ.

Ранее сообщалось, что в Костомукше подросток ушел из дома 6 мая, его местонахождение до сих пор не известно.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 17-летнего Игоря Г. по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ – убийство.

По версии следствия, вечером 6 мая в Костомукше подросток ушел к другу, а затем к своей знакомой. Игорь не выходил на связь с 7 мая.

Поиски ни к чему не привели.

Как отмечается на сайте Следкома России, ежедневно по данному уголовному делу с привлечением иных ведомств и технических средств осуществляются поисковые мероприятия, методическая и практическая помощь оказывается сотрудниками главного управления криминалистики СК России.

Напомним, пропавший подросток худощавого телосложения, рост около 180 см, был одет в черный спортивный костюм.

Лицам, обладающим какой-либо информацией о месте нахождения несовершеннолетнего, необходимо обратиться в Следком Карелии по телефонам: 594-690, 594-688, 592-590, +79214582855, либо по телефону 02.