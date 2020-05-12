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Следком Карелии возбудил уголовное дело по статье "Убийство" после пропажи подростка

Новости. Происшествия
16:31, 12 Мая 2020
фото: © Следком Карелии
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В Костомукше подросток ушел из дома 6 мая, его местонахождение до сих пор не известно, сообщили в Следкоме Карелии.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 17-летнего Игоря Г. по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ – убийство.

По версии следствия, вечером 6 мая в Костомукше подросток ушел к другу, а затем к своей знакомой. Игорь не выходил на связь с 7 мая.

Поиски ни к чему не привели.

Пропавший подросток худощавого телосложения, рост около 180 см,  был одет в черный спортивный костюм.

Лицам, обладающим какой-либо информацией о месте нахождения несовершеннолетнего, необходимо обратиться в Следком Карелии по телефонам: 594-690, 594-688, 592-590, +79214582855, либо по телефону 02.

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