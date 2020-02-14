Следком возбудил уголовное дело после падения ребенка со шведской стенки в детском саду

В Карелии следственные органы возбудили уголовное дело по факту получения травмы ребенком при падении в детском саду.

Как сообщили в Следственном комитете, уголовное дело возбуждено по факту получения травмы 4-летним воспитанником дошкольного образовательного учреждения по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По версии следствия, ребенок, находясь в игровой комнате группы детского сада, оставшись без надлежащего присмотра воспитателя, поднялся по шведской стенке до верхней перекладины и упал с нее на пол, где отсутствовали маты и другие амортизирующие настилы. В результате ребенок получил травму.

Как ранее сообщала карельская прокуратура, несчастный случай произошел в сентябре 2019 года в одном из детских садов Прионежского района.

Руководство детсада не сообщило об инциденте учредителю и правоохранительным органам. Главе администрации Прионежского района и заведующему детского сада были внесены представления.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.