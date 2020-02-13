Несчастный случай произошел в одном из детсадов в Карелии

Ребенок травмировался в детском саду в Прионежском районе, сообщили в прокуратуре Карелии.

В сентябре 2019 года воспитанник детского сада в помещении игровой комнаты остался без присмотра воспитателя. Ребенок залез на шведскую стенку, не удержался на ней и упал с высоты не менее 2 метров на пол. Ребенок травмировался. При этом маты или иные амортизирующие настилы у шведской стенки отсутствовали.

Руководство детсада не сообщило об инциденте учредителю и правоохранительным органам.

Главе администрации Прионежского района и заведующему датского сада внесены представления.

Материалы проверки были переданы в Следком для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. Возбуждено уголовное дело за "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они совершены в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет".

Ранее детсад в Карелии, где травмировалась маленькая девочка, хотел избежать ответственности.