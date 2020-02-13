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Несчастный случай произошел в одном из детсадов в Карелии

Новости. Происшествия
12:22, 14 Февраля 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Андрей Холмов
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Ребенок травмировался в детском саду в Прионежском районе, сообщили в прокуратуре Карелии.

В сентябре 2019 года воспитанник детского сада в помещении игровой комнаты остался без присмотра воспитателя. Ребенок залез на шведскую стенку, не удержался на ней и упал с высоты не менее 2 метров на пол. Ребенок травмировался. При этом маты или иные амортизирующие настилы у шведской стенки отсутствовали.

Руководство детсада не сообщило об инциденте учредителю и правоохранительным органам.

Главе администрации Прионежского района и заведующему датского сада внесены представления.

Материалы проверки были переданы в Следком для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. Возбуждено уголовное дело за "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они совершены в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет".

Ранее детсад в Карелии, где травмировалась маленькая девочка, хотел избежать ответственности.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
сергей
2020-02-14 15:46:14
при чем здесь заведующий датского сада?!
кир
2020-02-14 14:40:07
Курить и болтать способны. Часто вижу, проходя мимо детсада.
Гость
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