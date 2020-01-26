Детсад в Карелии, где травмировалась маленькая девочка, хотел избежать ответственности

Детский сад выплатит компенсацию морального вреда семье одного из своих воспитанников, сообщили на сайте Пряжинского районного суда.
В апреле 2018 года девочка, находясь на территории игровой площадки под присмотром воспитателей детсада, внезапно упала и ударилась головой о кирпич.
Суд взыскал с садика компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей.
Решение было обжаловано. Но Верховный суд Карелии решение суда оставил без изменения, а жалобу образовательного учреждения – без удовлетворения.
Ранее сообщалось, что у ребенка выявлено сотрясение головного мозга.
Комментарии