Детсад в Карелии выплатит компенсацию ребенку, разбившему голову на площадке

Суд обязал детский сад в Пряже выплатить компенсацию, сообщили в прокуратуре Карелии.

В дневное время воспитанница дошкольного учреждения, расположенного в Пряже, находясь на территории детской игровой площадки под присмотром воспитателей, упала и ударилась затылочной областью головы о кирпич, расположенный на земле.

По результатам проведенной судебно-медицинской экспертизы у девочки выявлено сотрясение головного мозга.

Суд обязал образовательное учреждение выплатить компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей.