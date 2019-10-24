Детсад в Карелии выплатит компенсацию ребенку, разбившему голову на площадке

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Суд обязал детский сад в Пряже выплатить компенсацию, сообщили в прокуратуре Карелии.
В дневное время воспитанница дошкольного учреждения, расположенного в Пряже, находясь на территории детской игровой площадки под присмотром воспитателей, упала и ударилась затылочной областью головы о кирпич, расположенный на земле.
По результатам проведенной судебно-медицинской экспертизы у девочки выявлено сотрясение головного мозга.
Суд обязал образовательное учреждение выплатить компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей.
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