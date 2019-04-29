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Новости. Криминал
15:05, 29 Апреля 2019

В Карелии следователи отобрали у МВД дело о попытке убийства девушки, которую спасли соседи

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Суд в Петрозаводске по ходатайству следственного комитета арестовал мужчину, который пытался зарезать девушку. Ранее делом занималась городская полиция.

Ранее сообщилось, что молодой человек пытался поквитаться со своей бывшей подругой во дворе ее дома. Девушка его недавно бросила, и он решил ей отомстить. Но соседи успели прийти на помощь и отогнать.

По версии следствия, в апреле обвиняемый напал на знакомую девушку с ножом и причинил ей множественные ранения. В момент нападения на помощь девушке пришли двое молодых людей, которые не позволили обвиняемому ее убить. В результате потерпевшая была доставлена в лечебное учреждение, где ей была оказана квалифицированная медицинская помощь, и она осталась жива.

Видеозапись с описанными событиями была опубликована в СМИ, после чего следственное управление через прокурора инициировало изъятие уголовного дела из производства следователем МВД и передачу для дальнейшего расследования в следственный комитет.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

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