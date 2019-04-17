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Новости. Криминал
15:25, 17 Апреля 2019

ВИДЕО: Судимый мужчина пытался зарезать девушку в Петрозаводске, спасли соседи

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В Петрозаводске спасли девушку, которую пытался зарезать бывший молодой человек.

Видео нападения опубликовано на youtube-канале "Телеканал 360".

В аннотации указывается, что еще 1 апреля молодой человек пытался поквитаться со своей бывшей подругой во дворе ее дома. Девушка его недавно бросила, и он решил ей отомстить. Но соседи успели прийти на помощь и отогнать.

В МВД Карелии "Столице на Онего" пояснили, что факту нападения от потерпевшей поступило заявление в полицию.

"По итогам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.115 УК РФ. Ведется дознание. Подозреваемый установлен и допрошен", - сообщает МВД.

Статья, которая инкриминируется злоумышленнику, звучит как "Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия".

Между тем, молодой человек, 1987 года рождения, ранее судимый, находится на свободе.

В Петрозаводске нападения на девушек с ножом уже происходили. Так, в октябре 2015 года юноша набросился на девушку прямо в центре Петрозаводска.

Кроме того, до сих пор продолжается следствие в отношении Ипатова, который обвиняется в убийстве двух женщин в карельской столицы осенью 2018 года.

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