11:57, 25 Февраля 2019
Следователь заинтересовался происхождением 5 млн рублей, которые жена Чичина принесла в суд в виде залога
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Судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков 22 февраля рассмотрел ходатайство о продлении ареста бизнесмена Чичина, которого обвинили во взятках.
Залог за Чичина вызвалась внесли его супруга - Татьяна Фомина. Женщина продемонстрировала купюры. После этого следователь поинтересоваться у нее происхождением принесенных денег.
"Снимается вопрос. Если, следователь, вас это интересует, вы, пожалуйста, проинициируйте данный вопрос", - посоветовал судья Александр Мерков представителю следственного комитета.
"А есть какие-то подтверждения того, что данные денежные средства являются подлинными", - спросил следователь Лапытько у залогодателя.
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