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Новости. Общество
11:57, 25 Февраля 2019
фото: © Егор Алеев/ТАСС

Следователь заинтересовался происхождением 5 млн рублей, которые жена Чичина принесла в суд в виде залога

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Судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков 22 февраля рассмотрел ходатайство о продлении ареста бизнесмена Чичина, которого обвинили во взятках.

Залог за Чичина вызвалась внесли его супруга - Татьяна Фомина. Женщина продемонстрировала купюры. После этого следователь поинтересоваться у нее происхождением принесенных денег.

"Снимается вопрос. Если, следователь, вас это интересует, вы, пожалуйста, проинициируйте данный вопрос", - посоветовал судья Александр Мерков представителю следственного комитета.

"А есть какие-то подтверждения того, что данные денежные средства являются подлинными", - спросил следователь Лапытько у залогодателя.

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Комментарии

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zanoza
2019-02-25 12:15:12
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