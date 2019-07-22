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Новости. Происшествия
11:40, 22 Июля 2019
фото: vk.com/belenikhin

Следователи предъявили обвинение инструктору из Петрозаводска Дмитрию Беленихину

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Следствие предъявило обвинение в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, дайверу Дмитрию Беленихину после исчезновения двух ныряльщиков в Баренцевом море.

Об этом "Столице на Онего" рассказали в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Обвинение предъявлено по ч.3 ст. 238 УК РФ.

Кроме того, следователи просили поместить Беленихина по домашний арест, но суд оставил инструктора под подпиской о невыезде.

Часть третья статьи "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" предусматривает до 10 лет лишения свободы.

"Мне вменяют тяжкую статью. Как опытный подводник, знающий место и рельеф, детали, и уровень подготовки ребят, я не нахожу разумного объяснения случившемуся, и не могу понять, почему они до сих пор не найдены. Надеюсь на чудо", - написал в Facebook Беленихин.

Напомним, 16 июля поступила информация о происшествии с дайверами в районе населенного пункта Лиинахамари, мыса Палтусово перо, на выходе из Печенгского залива.

Под версии следствия, 16 июля двое мужчин погружались с аквалангом в районе полуострова Немецкий.

"При выполнении погружения дайверы превысили максимально допустимый период времени нахождения под водой с аквалангом и оказались в акватории Баренцева моря при температуре воды 8-10 градусов без достаточного количества кислорода в баллонах, то есть оказались в условиях не совместимых с жизнью. До настоящего времени их местонахождение не установлено", - сообщается на сайте северо-западного следственного управления.

Одним из пропавших дайверов был петрозаводчанин 1971 года рождения.

Беленихин рассказал свою версию – что случилось в тот день на Баренцевом море.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2019-07-22 13:16:07
Кровавый режим человека гнобит. Хде либерастнутые защитнички ? Почему в пикетах и на мосту не стоят ? Хде Трунов с Литвиным и Улицкой ? Хде Фукс с Ермолиной ?
кир
2019-07-22 13:09:50
Групповая гибель людей по-любому обеспечит посадку якобы неприкаянного чела.
Саныч
2019-07-22 12:14:07
Вот жеж..
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