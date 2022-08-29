Следователи проверят, откуда взялся труп на пожаре в поселке Карелии

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В поселке Лахденпохского района на пожарище обнаружено тело мужчины, работают следователи, сообщили в Следкоме Карелии.

В среду, 7 сентября, вечером в доме, расположенном в поселке Ринтала Лахденпохского района, произошел пожар.

Пожарные в сгоревшем доме обнаружили обгоревшее тело мужчины 1970 года рождения.

В настоящее время следователями устанавливается причина смерти погибшего, опрашиваются очевидцы, устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.

По результатам доследственной проверки следователями будет принято процессуальное решение.