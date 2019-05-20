Следователи устанавливают причины гибели мужчины в Прионежье

В Прионежском районе проводится проверка по факту гибели мужчины на пожаре, сообщает СУСК по Карелии.

По версии следствия, 17 мая в селе Деревянное произошел пожар. В квартире, расположенной в двухквартирном деревянном доме, было обнаружено тело мужчины. Причины пожара и смерти потерпевшего устанавливаются.

В настоящее время проводится доследственная проверка.