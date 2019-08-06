Следователи выясняют, как 79-летний житель Владивостока утонул на рыбалке в Карелии

В Костомукше проводится проверка по факту гибели мужчины на рыбалке, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 3 августа приехавший в поселок Калевала погостить из Владивостока 79–летний мужчина пропал на рыбалке, после того, как лодка с рыбаками перевернулась в 50 метрах от берега.

Тело потерпевшего было обнаружено 5 августа 2019 года в озере Малое Кис-Кис Калевальского района. По предварительным данным на рыбаках не было спасательных жилетов.

В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.