15:21, 06 Августа 2019
Следователи выясняют, как 79-летний житель Владивостока утонул на рыбалке в Карелии
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В Костомукше проводится проверка по факту гибели мужчины на рыбалке, сообщили в Следкоме Карелии.
По версии следствия, 3 августа приехавший в поселок Калевала погостить из Владивостока 79–летний мужчина пропал на рыбалке, после того, как лодка с рыбаками перевернулась в 50 метрах от берега.
Тело потерпевшего было обнаружено 5 августа 2019 года в озере Малое Кис-Кис Калевальского района. По предварительным данным на рыбаках не было спасательных жилетов.
В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.
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