Следователи выяснят обстоятельства гибели на пожаре пожилого жителя Карелии

В Лахденпохском районе Карелии после пожара жилом доме нашли тело мужчины 1939 года рождения.

Сотрудники регионального Следкома выясняют обстоятельства гибели мужчины при пожаре в доме на станции Нива в Лахденпохском районе.



На место происшествия выехал следователь. Установлено, что погиб местный житель 1939 года рождения, сообщили в СКР по Карелии.

Назначена судебно-медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы. По результатам проверки следователи решат, возбуждать уголовное дело, или нет.



Напомним, в минувшее воскресенье, 5 февраля, в 13.52 произошел пожар в одноэтажном частном деревянном доме.

На место происшествия выехали шесть пожарных и с помощью двух автоцистерн потушили огонь за 29 минут. В результате пожара дом сгорел, а на пепелище было обнаружено тело мужчины.