Следственное управление МВД Карелии возглавил полицейский из Забайкалья

Состоялось официальное представление заместителя министра, начальника следственного управления МВД Карелии, сообщает ведомство.

Замначальника следственного департамента МВД России Дмитрий Кокошин представил личному составу карельского ведомства заместителя министра, начальника следственного управления МВД по Республике Карелия. На эту должность назначен полковник юстиции Андрей Дмитриев.

Дмитриев поблагодарил за оказанное доверие и выразил уверенность, что при поддержке личного состава все поставленные задачи будут выполнены оперативно и на должном уровне.

Дмитрий Кокошин отметил, что у следственных подразделений карельской полиции большой потенциал и пожелал не останавливаться на достигнутом в наступающем 2019 году.

Андрей Дмитриев родился 24 мая 1973 года. В 1998 году окончил Омский юридический институт МВД России. В органах внутренних дел РФ служит с 1994 года. С 1999 года проходил службу в следственных подразделениях системы МВД России. В 2015 году был назначен на должность заместителя начальника СУ УМВД России по Забайкальскому краю.

Женат, воспитывает двоих сыновей.