Следственный комитет начал проверку по факту гибели рабочего на стройке в Петрозаводске

В Петрозаводске проводится доследственная проверка по факту падения мужчины с 7 этажа, сообщили в Следкоме Карелии.

Во вторник, 19 января, у строящегося дома на улице Лыжная, 27 в Петрозаводске было обнаружено тело 41-летнего мужчины. По данному факту следственными органами Следкома Карелии проводится доследственная проверка.

Установлено, что до падения мужчина выполнял работы на 7 этаже строящегося жилого дома. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Следователи выясняют все обстоятельства происшедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, строительство высоток на Старой Кукковке сопровождается скандалами. Жители частного сектора выступают против уплотнительной застройкой.