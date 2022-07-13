890x80
Реклама
Что искали жители Карелии в июне?
13.07.2022 10:34
Карельские бизнесмены вместе иранцами намерены создать предприятие по производству камня
15.07.2022 09:54

Следствие по делу о взятке гендиректора регоператора по вывозу мусора в Карелии Ивана Новикова завершено

Новости. Общество
06:40, 21 Июля 2022
фото: Столица на Онего

Новости партнеров

В настоящее время генеральный директор ООО «Карельский экологический оператор» по вывозу мусора в республике Иван Новиков, обвиняемый в даче взятки, вместе со своим адвокатом знакомится с уголовным делом.

Предварительное следствие по резонансному уголовному делу гендиректора регоператора по вывозу мусора в Карелии Ивана Новикова, обвиняемого в даче взятки сотруднику Единого информационно-расчетного центра завершилось.

Об этом «Столице на Онего» рассказали в карельском Следкоме, сообщив, что в настоящее время Иван Новиков вместе со своим адвокатом Андреем Закатовым знакомятся с уголовным делом.

После этого, уточнили в ведомстве, оно будет направлено в прокуратуру республики для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения, с последующей передачей дела в суд.

Как ранее мы сообщали, Иван Новиков, арест которого петрозаводским судом продлен до 26 августа включительно, обвиняется В результате Иван Новиков обвиняется в даче взятки в крупном размере — 200 тысяч рублей, сотруднику Единого информационно-расчетного центра РК, совершенной группой лиц по предварительному сговору, и в незаконном получении сведений, представляющих коммерческую тайну. Аналогичное обвинение предъявлено и выступившему в роли посредника подчиненному Новикова — работнику ООО «Карельский экологический оператор». Получатель денег — сотрудник ЕИРЦ проходит по делу свидетелем.

Сейчас и.о. гендиректора ООО «Карельский экологический оператор» является бывший гендиректор «Кареллеспрома» Павел Дегтярев, скандально прославившийся получением в этой должности беспрецедентной для нашей небольшой республики премии в 26 миллионов рублей. Причем назначение Дегтярева и.о. гендиректора КЭО подписал находившийся в камере СИЗО Новиков.

При этом, генеральный директор ООО «МЦЕ Инвест Рус» (ему принадлежит контрольная доля КЭО) Владимир Кванин в разговоре с журналистом «Столицы на Онего» опроверг информацию об увольнении своего подчиненного Ивана Новикова.

«Как ранее я говорил, Новиков будет оставаться в должности генерального директора „Карельского экологического оператора“ до приговора суда, если тот признает его виновным», — сообщил Владимир Кванин.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.07.2022, 11:42
Следком Карелии рассказал подробности дела об убийстве молодой девушки, пропавшей в Петрозаводске
18.07.2022, 08:45
Найдены останки пропавшей в Петрозаводске девушки
16.07.2022, 20:50
Кровь обнаружена в квартире исчезнувшей в Петрозаводске девушки
14.07.2022, 18:28
Девушка в зеленом платье пропала без вести в Петрозаводске (ФОТО)
18.07.2022, 12:46
Молчание для ягнят
20.07.2022, 12:00
Руководитель «Союза морских пехотинцев» чуть не утопил 20 детей на Ладоге в Карелии

Чтиво

20.07.2022 13:15
Личное мнение
Есть кони, а есть «мерины»
Байк-фестиваль — коммерческое предприятие, и если не поддерживать там элементарные правила поведения, зрители просто перестанут туда ездить.
Вы мечтаете — мы воплощаем! Уникальный дом построят в Петрозаводске
20.07.2022 09:00
Стоит ли в Карелии ожидать грибного изобилия, как в прошлом году?
19.07.2022 16:55
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.