Следствие по делу о взятке гендиректора регоператора по вывозу мусора в Карелии Ивана Новикова завершено

В настоящее время генеральный директор ООО «Карельский экологический оператор» по вывозу мусора в республике Иван Новиков, обвиняемый в даче взятки, вместе со своим адвокатом знакомится с уголовным делом.

Предварительное следствие по резонансному уголовному делу гендиректора регоператора по вывозу мусора в Карелии Ивана Новикова, обвиняемого в даче взятки сотруднику Единого информационно-расчетного центра завершилось.

Об этом «Столице на Онего» рассказали в карельском Следкоме, сообщив, что в настоящее время Иван Новиков вместе со своим адвокатом Андреем Закатовым знакомятся с уголовным делом.

После этого, уточнили в ведомстве, оно будет направлено в прокуратуру республики для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения, с последующей передачей дела в суд.

Как ранее мы сообщали, Иван Новиков, арест которого петрозаводским судом продлен до 26 августа включительно, обвиняется В результате Иван Новиков обвиняется в даче взятки в крупном размере — 200 тысяч рублей, сотруднику Единого информационно-расчетного центра РК, совершенной группой лиц по предварительному сговору, и в незаконном получении сведений, представляющих коммерческую тайну. Аналогичное обвинение предъявлено и выступившему в роли посредника подчиненному Новикова — работнику ООО «Карельский экологический оператор». Получатель денег — сотрудник ЕИРЦ проходит по делу свидетелем.

Сейчас и.о. гендиректора ООО «Карельский экологический оператор» является бывший гендиректор «Кареллеспрома» Павел Дегтярев, скандально прославившийся получением в этой должности беспрецедентной для нашей небольшой республики премии в 26 миллионов рублей. Причем назначение Дегтярева и.о. гендиректора КЭО подписал находившийся в камере СИЗО Новиков.

При этом, генеральный директор ООО «МЦЕ Инвест Рус» (ему принадлежит контрольная доля КЭО) Владимир Кванин в разговоре с журналистом «Столицы на Онего» опроверг информацию об увольнении своего подчиненного Ивана Новикова.

«Как ранее я говорил, Новиков будет оставаться в должности генерального директора „Карельского экологического оператора“ до приговора суда, если тот признает его виновным», — сообщил Владимир Кванин.