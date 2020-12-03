890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Два пациента скончались от коронавируса в Карелии 1
Сегодня 09:06
Власти Петрозаводска хотят снести "малоценный жилой фонд" ради новостроек
Сегодня 16:08
Женщина пришла в магазин за бельем и обнаружила гигантского паука в бюстгальтере
03.12.2020 23:30
Новый рекорд по числу заболевших COVID-19 поставлен в Карелии: 473 инфицированных за сутки 3
Сегодня 08:59
Глава Минюста считает, что России объявлена юридическая война 8
03.12.2020 21:05
Карелия простилась с педагогом, историком и краеведом Татьяной Осининой 1
Сегодня 11:09
Массовый набор новых рабочих идет на "Литейном заводе "Петрозаводскмаш" 3
Сегодня 12:29

Следствие предъявило обвинение блогеру, который вел стрим с умершей подругой

Новости. Общество
19:10, 04 Декабря 2020
фото: YOUTUBE.COM/REEFLAY
Загрузка...

Предъявлено обвинение блогеру Стасу Решетникову (Reeflay) по уголовному делу о смерти девушки у него в прямом эфире.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Следкома.

"30-летнему блогеру предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Сегодня следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Утром 2 декабря 30-летний Решетников вел трансляцию в YouTube, во время которой его 27-летняя девушка сначала лежала без сознания на полу в его квартире в Раменском районе Подмосковья, потом он решил ее перенести на диван и просил очнуться. Девушка в этот момент уже умерла. Блогер вызвал скорую помощь и полицию и отключил эфир, только когда они приехали и констатировали смерть девушки. Блогер отрицал свою причастность к смерти девушки и сообщил, что она принимала наркотики.

Экспертиза установила, что у потерпевшей была закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтеки, субдуральная гематома, которая образовалась в результате не менее трех ударов по лицу. Проведение экспертизы не окончено, продолжается проведение химико-биологического исследования. Девушка не была беременна. В прямых эфирах, которые вел мужчина в сети Интернет, многочисленные зрители наблюдали избиение потерпевшей, а также иные противоправные действия, оценка которым будет дана в ходе следствия.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.11.2020, 15:35
Две новые автодороги планируется построить в Петрозаводске
03.12.2020, 19:44
Парфенчиков отправил школьников Карелии на каникулы и дистант (СРОЧНО)
30.11.2020, 14:39
Жительница Карелии требует вмешательства омбудсмена Бойченко в ситуацию с "бардаком в поликлиниках"
02.12.2020, 09:17
Новый рекорд по числу зараженных коронавирусной инфекцией за сутки установлен в Карелии
27.11.2020, 09:16
В Карелии от коронавируса скончались 33-летний и 59-летний мужчины
02.12.2020, 09:21
Число жертв коронавируса в Карелии выросло до 106

Аналитика

Сегодня 14:24
Обществоведение
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Хотите как в Новокузнецке? 3
Сегодня 14:20
Флаг Ухтинской республики как "нематериальная культурная ценность" 3
Сегодня 12:53
Вепсы готовы пожаловаться на лесозаготовку в ООН 2
02.12.2020 12:51
Власти Карелии ждут заявок от инвесторов на переработку мусора
01.12.2020 15:09
Вся аналитика

Чтиво

02.12.2020 13:15
Без политики
Костная клиника: таблетки вас не спасут
За 17 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.
Включите "режим сбережения энергии"
30.11.2020 12:37
Почему российская комедия "Непосредственно Каха!" бьёт все рекорды
26.11.2020 09:55
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»