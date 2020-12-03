Следствие предъявило обвинение блогеру, который вел стрим с умершей подругой

Предъявлено обвинение блогеру Стасу Решетникову (Reeflay) по уголовному делу о смерти девушки у него в прямом эфире.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Следкома.

"30-летнему блогеру предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Сегодня следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Утром 2 декабря 30-летний Решетников вел трансляцию в YouTube, во время которой его 27-летняя девушка сначала лежала без сознания на полу в его квартире в Раменском районе Подмосковья, потом он решил ее перенести на диван и просил очнуться. Девушка в этот момент уже умерла. Блогер вызвал скорую помощь и полицию и отключил эфир, только когда они приехали и констатировали смерть девушки. Блогер отрицал свою причастность к смерти девушки и сообщил, что она принимала наркотики.

Экспертиза установила, что у потерпевшей была закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтеки, субдуральная гематома, которая образовалась в результате не менее трех ударов по лицу. Проведение экспертизы не окончено, продолжается проведение химико-биологического исследования. Девушка не была беременна. В прямых эфирах, которые вел мужчина в сети Интернет, многочисленные зрители наблюдали избиение потерпевшей, а также иные противоправные действия, оценка которым будет дана в ходе следствия.