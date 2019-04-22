Следы преступления петрозаводчанин скрыл под кроватью

В Кондопоге мужчина обокрал квартиру, а наворованное спрятал под кроватью, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полипции Кондопожского района 21 апреля позвонил мужчина, житель общежития. Дверь в комнату соседки была взломана. Заодно он предупредил об этом 50-летнюю хозяйку. Из жилья пропали рыболовный ящик и снасти, куртка, сапоги, рюкзак и продукты питания.

В дежурные сутки сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 28-летнего кондопожанина. По версии правоохранителей, житель общежития, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выбил ногой дверь в комнату, похитил вещи. Впоследствии рыболовный ящик и снасти подарил приятелю, а остальное спрятал под своей кроватью.

Возбуждено уголовное дело. Часть похищенного изъята, возвращена потерпевшей.