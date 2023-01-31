Слишком ленивого осужденного в Карелии отправили в колонию на 25 дней

Суд на севере Карелии заменил мужчине обязательные работы на срок в колонии.

В среду, 1 февраля, Костомукшский горсуд согласился с доводами начальника Кемского филиала УФСИН Карелии и заменил осужденному обязательные работы на срок в колонии общего режима.



В суде установили, что осужденный трижды не вышел на обязательные работы без уважительных причин. Его в письменной форме предупредили о более строгом виде наказания. Несмотря на это, осужденный продолжил пренебрегать работами.



Суд учел, что мужчина не доработал 200 часов, а также то, что он раньше привлекался к уголовной ответственности, и отправил его в колонию общего режима на 25 дней, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Карелии.