Случаи онкологии нашли у жителей Петрозаводска, пришедших на акцию, посвященную здоровью

Глава карельского Минздрава подвёл первые итоги акции «Здоровый Петрозаводск».

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков подвёл первые итоги акции «Здоровый Петрозаводск». По словам министра, ее посетили более 200 жителей карельской столицы.

«Флюорографические исследования прошли 152 человека, первый этап диспансеризации — 100 человек, экспресс-тестирование на ВИЧ- 92, — написал Михаил Охлопков. — Дерматоскопию сделали — 68 человек. Выявлены 4 случая базилиомы, 1 — меланома под вопросом».

Как уточнил глава Минздрава, популярностью, помимо осмотров, пользовались лекции, подготовленные специалистами здравоохранения.

«Осмотр молочных желёз прошла 71 женщина (1 требует дообследования), спирографию -46 (10 человек пройдут дополнительное обследование по месту жительства)», — написал Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Министр поблагодарил организаторов мероприятия за качественную подготовку, а жителей — за неравнодушие к своему здоровью.