Слухи о сбежавшем из психбольницы убийце в Карелии оказались фейком

Появившееся в соцсети сообщение о сбежавшем из Матросов убийце напугало жителей поселка Ильинский в Олонецком районе.

В минувший четверг, 25 августа, в паблике "Подслушано в Ильинском" появилось сообщение, что их психиатрической больницы в поселке Матросы сбежал опасный преступник.

"Анонимно. Будьте бдительны. Убежал с Матросов гражданин по прозвищу, как знаю, Шпак, который судимый по статье убийство! Следите за детьми и сами будьте на чеку. Мы не знаем, что у него в голове. Разыскивает полиция. Просто органы МВД молчат, а ездят по Ильинскому", - сообщается в соцсети.

Как стало известно "Столице на Онего" из источника в правоохранительных органах, человек, о котором идет речь, действительно существует, он подозревается в совершении тяжкого преступления, но на данный момент находится в СИЗО и ждет заключения психолого-психиатрической экспертизы для отправки в лечебное заведение.