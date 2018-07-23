Слушатели курса звонарей попрактикуются на колокольнях Петрозаводска

В Петрозаводске при храме Пантелеимона на Древлянке начинаются занятия школы звонарей для взрослых (базовый курс с нуля).

Об этом в понедельник сообщили в Петрозаводской и Карельской епархии.

Занятия предполагается проводить по субботам.

"Обучение продлится до сентября. С сентября будет организована практика на колокольнях города", - отмечают в епархии.