Слушатели курса звонарей попрактикуются на колокольнях Петрозаводска

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В Петрозаводске при храме Пантелеимона на Древлянке начинаются занятия школы звонарей для взрослых (базовый курс с нуля).
Об этом в понедельник сообщили в Петрозаводской и Карельской епархии.
Занятия предполагается проводить по субботам.
"Обучение продлится до сентября. С сентября будет организована практика на колокольнях города", - отмечают в епархии.
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