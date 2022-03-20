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20.03.2022 19:15

«Служба заказчика» продолжает выявлять в Петрозаводске нарушения при уборке снега

Новости. Общество
16:24, 21 Марта 2022
фото: © Администрация Петрозаводска

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За неделю сотрудники «Службы заказчика» зарегистрировали 135 нарушений в организации уборки снега, очистке кровель и посыпке дворов в столице Карелии.

В течение прошлой недели специалисты муниципального учреждения проверили содержание 337 домов и их дворовых территорий. По итогам обследования было выявлено 135 нарушений. 58 из них касаются уборки снега, 61 - посыпки тротуаров противогололедными материалами, 16 - очистки кровель. Помимо этого, специалисты зафиксировали 32 нарушения, связанные с содержанием систем водо- и электроснабжения, обслуживанием фасадов и других элементов инфраструктуры многоквартирных домов. Об этом сообщили в администрации города.

В адрес управляющих организаций направлены уведомления о необходимости принятия оперативных мер по устранению выявленных нарушений.

В мэрии напомнили, что сообщить о некачественной уборке дворов горожане могут в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному телефону – 051, в Государственный комитет республики по строительному, жилищному и дорожному надзору по телефону: (814-2) 76-99-87 или в управление жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации по телефону: (814-2) 70-61-21.

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