Почти 80 нарушений обнаружили в работе управляющих компаний в Петрозаводске

Горожане могут сообщить о ненадлежащей уборке города в Единую дежурно-диспетчерскую службу.

За прошлую неделю сотрудники МКУ «Служба заказчика» проверили содержание 243 многоквартирных домов в Петрозаводске, сообщили в паблике городской администрации.

По итогам обследования обнаружили 79 нарушений, которые касались уборки снега, посыпки наледи, содержания фасадов, открытых чердаков и неисправностей на сетях электро- и водоснабжения.



В адрес управляющих организаций направили 40 уведомлений о необходимости оперативного устранения нарушений. Если ситуация не будет исправлена, информацию передадут в Госкомитет Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору.



За прошлую неделю управляющие организации исправили 70 нарушений, выявленных ранее. Информацию об устранении недочетов не предоставили ООО «КЛК», ООО «Район», ООО «Гарантия-Плюс» и ООО «Партнер».

Жители могут сообщить о ненадлежащей уборке города в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру — 051.