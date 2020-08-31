Служба занятости в Карелии отказала женщине в пособиях из-за условного срока

Прокурор Лоухского района восстановил право заявительницы на получение пособия по безработице, сообщили в прокуратуре Карелии.

В августе 2020 года в прокуратуру Лоухского района от жительницы района, ранее приговоренной к условному лишению свободы, поступила жалоба на действия органов службы занятости населения.

Женщина предоставила полный пакет требуемых документов, но ей отказали в пособии, сославшись на то, что она осуждена.



Условный срок не является основанием для отказа в признании безработным.

Жительница Карелии признана безработной и будет получать пособия.