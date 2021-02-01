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Служебная собака помогла найти грабителя в поселке Карелии

Новости. Общество
11:17, 02 Февраля 2021
фото: © МВД Карелии
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По горячим следам полицейские Медвежьегорска раскрыли грабеж, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Медвежьегорского района поступило заявление от продавцов сетевого магазина в Повенце. Оперативникам они рассказали, что днем из торгового зала мужчина открыто похитил бутылку крепкого алкоголя стоимостью 683 рубля.

В результате розыскных мероприятий стражи порядка установили и задержали подозреваемого в грабеже, им оказался житель соседнего поселка. Его местонахождение указала служебная собака.

В полиции нарушитель пояснил, что похитил алкоголь, потому что не имел денег на выпивку.

Полиция оставила 43-летнего мужчину под подпиской о невыезде, возбуждено уголовное дело.

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