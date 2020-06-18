890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Санкт-Петербурге молния убила 6-летнего ребенка
Сегодня 08:29
Появились подробности пожара, который произошел утром в Петрозаводске 1
18.06.2020 12:02
Едва не утонувший в Петрозаводске кайтингист находился в воде около 40 минут 1
18.06.2020 16:30
Бывший гендиректор "Кареллеспрома" вновь проиграл в суде журналисту 9
18.06.2020 12:25
Кассационный суд отменил приговор инструкторам лагеря "Сямозеро" в Карелии, где погибли дети 3
18.06.2020 16:39

Служебное жилье для сельских медиков могут разрешить приватизировать

Новости. Общество
09:00, 19 Июня 2020
фото: pixabay
Загрузка...

"Единая Россия" выступила с инициативой разрешить работникам первичного звена здравоохранения приватизировать служебное жилье в сельской местности.

Об этом заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак в ходе онлайн-совещания с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко.

"Мы предлагаем дать работникам первичного звена, которые не менее 15 лет проработали на селе, в рабочих поселках, поселках городского типа, городах с численностью населения до 50 тысяч человек, право на приватизацию служебного жилья", - приводит слова Турчака пресс-служба партии.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
бюджет
2020-06-19 10:23:10
А еще есть сельские медики? Там же ни магазинов, ни почты, ни автобусов давно нет.
кир
2020-06-19 10:06:30
Приватизировать и продавать. :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.06.2020, 08:56
Право на повышение пенсий вернули еще одной категории пенсионеров
13.06.2020, 09:35
Поправки о зарплатах бюджетников внесут в Трудовой кодекс
15.06.2020, 14:15
Ребенок утонул в Петрозаводске на глазах у матери
16.06.2020, 13:27
В Петрозаводске собирают деньги на похороны утонувшей 9-летней девочки
14.06.2020, 11:11
Лобовое столкновение с пострадавшими произошло в Карелии на ремонтируемом участке трассы
15.06.2020, 09:35
Жесткая авария произошла в Петрозаводске – пострадал мужчина (ФОТО И ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 10:33
Обществоведение
"Ремонт и благоустройство Петрозаводска – лучший подарок ко Дню города"
В последнюю субботу июня Петрозаводск по традиции отметит свой день рождения. В этом году он пройдет не так, как обычно – без массовых мероприятий.
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
Сегодня 10:15
Защитники "Каменного бора" дошли до суда 7
16.06.2020 12:30
Нельзя просто промолчать 17
15.06.2020 13:00
Доктор с необычными трубочками 1
11.06.2020 12:40
Вся аналитика

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»