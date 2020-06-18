Служебное жилье для сельских медиков могут разрешить приватизировать

"Единая Россия" выступила с инициативой разрешить работникам первичного звена здравоохранения приватизировать служебное жилье в сельской местности.

Об этом заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак в ходе онлайн-совещания с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко.

"Мы предлагаем дать работникам первичного звена, которые не менее 15 лет проработали на селе, в рабочих поселках, поселках городского типа, городах с численностью населения до 50 тысяч человек, право на приватизацию служебного жилья", - приводит слова Турчака пресс-служба партии.

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