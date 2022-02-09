Смелая лисица пришла в гости к жителям Петрозаводска (ВИДЕО)

Лесная гостья заглянула прямо на порог жителям Ключевой.
В паблике «Весь Петрозаводск | Карелия» появилось видео лисицы, пришедшей в гости к жителям города.
«Лисичка пришла в гости под ёлочку. Смелая красотка в нескольких сантиметрах», — написала автор видео, уточнив, что встреча произошла в микрорайоне Ключевая.
В комментариях петрозаводчане рассказали, что в районе парка «Каменный бор» обитает целое лисье семейство.
Ранее лось вышел к автолюбителям возле дороги в Сортавальском районе.
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