Сменился главный редактор «Столицы на Онего»

Главным редактором интернет-газеты «Столица на Онего» стал Алексей Укконе.

Ранее Алексей Укконе работал руководителем издания «Вести Карелии», обозревателем «Столицы на Онего», шеф-редактором служб новостей нескольких карельских СМИ. За плечами нового главреда — почти 30 лет работы в журналистике.

Прежний руководитель сайта Наталья Захарчук оставила пост после 19 лет работы, решив посвятить себя общественно-политической деятельности.