Смерть одного пациента от коронавируса подтверждена в Карелии за сутки

Согласно официальным данным, за минувшие сутки в Карелии подтверждена смерть одного человека от коронавируса.

За сутки в Карелии зарегистрирован 1 умерший от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1493 человек. Об этом информирует глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

За прошедшие сутки выявлены 80 инфицированных (7 — дети), из них непривитых — 67 (83,7%).

В ковидных стационарах получают лечение 303 пациента, в состоянии средней тяжести — 274 человека, в тяжёлом — 28 (из них непривитых — 28). В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 1 крайне тяжёлого больного.

Выздоровели с начала пандемии 131099 человек, за последние сутки — 95.

За весь период пандемии в Карелии коронавирус был обнаружен у 133827 человек, в том числе у 17534 детей.