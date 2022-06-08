Смертей от коронавируса не зарегистрировано в Карелии за минувшие сутки

Минздрав Карелии сообщил, что за последние сутки в Карелии не подтверждено ни одной смерти от коронавируса.

За сутки не зарегистрировано умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1512 человек. Об этом сообщает глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

За прошедшие сутки выявлен 41 инфицированный (10 — дети), из них непривитых — 22 (53,6%).

В ковидных стационарах получают лечение 215 пациентов, в состоянии средней тяжести — 187 человек, в тяжёлом — 28 (из них непривитых — 28). В отделениях ИТАР нет крайне тяжёлых больных.

Выздоровел с начала пандемии 133931 человек, за последние сутки — 52.

С начала пандемии в Республике Карелия зарегистрирован 136351 инфицированный коронавирусной инфекцией, в том числе 17957 детей.