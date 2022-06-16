Смертей от коронавируса не зарегистрировано за сутки в Карелии

В Карелии за сутки не подтверждено ни одной смерти от коронавируса, а в отделениях ИТАР нет крайне тяжёлых больных.

За сутки не зарегистрировано умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1514 человек. Об этом информирует глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

За прошедшие сутки выявлены 44 инфицированных (15 — детей), из них непривитых — 25 (56,8%).

В ковидных стационарах получают лечение 211 пациентов, в состоянии средней тяжести — 188 человек, в тяжёлом — 23 (из них непривитых — 23). В отделениях ИТАР нет крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 134324 человека, за последние сутки — 42.

С начала пандемии в Республике Карелия зарегистрировано 136809 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 18013 детей.