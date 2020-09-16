Смертельная авария произошла на трассе в Карелии

ДТП произошло сегодня утром в Олонецком районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

По предварительным данным, около 8.20 на 308 км автодороги "Кола" произошло столкновение двух встречных автомобилей.



29-летний житель Санкт-Петербурга управляя Renault Sandero при совершении обгона не убедился в безопасности и столкнулся с автомобилем "ВАЗ".



67-летний водитель "ВАЗ" погиб на месте ДТП

Водитель Renault и его 29-летняя пассажирка получили травмы и были доставлены в медицинские учереждения.



Обстоятельства выясняются.