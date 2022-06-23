Смертельная авария произошла на улице старинного села в Карелии (ФОТО)

В Медвежьегорском районе водитель разбился насмерть, въехав в столб.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, смертельная авария произошла вчера, 23 июня, в селе Паданы Медвежьегорского района.

ДТП случилось в 19.00 вечера. По предварительным данным, 62-летний водитель автомобиля Hyundai Tucson не справился с управлением и врезался в опору освещения.

От полученных травм водитель скончался. Обстоятельства ДТП устанавливаются, проводится проверка.

Напомним, также 23 июня в центре Петрозаводска сбили 12-летнего ребенка.