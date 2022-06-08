В центре Петрозаводска сбили 12-летнего ребенка (ВИДЕО)

На улице Анохина произошло ДТП с участием подростка.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, авария с участием подростка произошла в четверг, 23 июня, в 13.17 на улице Анохина в центре карельской столицы. Там в районе дома № 26 водитель автомобиля Hyundai совершил наезд на 12-летнего пешехода, пересекавшего улицу вне пешеходного перехода.



фото: © Госавтоинспекция Петрозаводска

Помощь медиков подростку была оказана на месте.

В паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии» появилось видео аварии. На кадрах видно, что подросток начал перебегать дорогу прямо перед двигавшимся автомобилем. Между пострадавшим и водителем Hyundai находился еще один автомобиль, стоявший на другой полосе движения.

Ранее стало известно состояние ребенка, которого сбили в коляске на дороге в Петрозаводске.