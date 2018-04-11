Смертельное ДТП произошло в Карелии

В Олонецком районе республике погиб водитель легкового автомобиля.

По данным ГИБДД Карели, в среду в 06.50 на 345 км автодороги "Кола" столкнулись два автомобиля.

По предварительным данным, петрозаводчанин, 30-летний водитель Toyota Yaris ехал в сторону Мурманска. На полосе встречного движения водитель столкнулся в с микроавтобусом Renault Master.

"Водитель Toyota погиб на месте аварии. 40-летний водитель автомобиля Renault осмотрен медиками, ему оказана первая медицинская помощь. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. На месте работают сотрудники ДПС", - рассказали в пресс-службе ведомства.