Смертельное ДТП произошло в Прионежском районе Карелии

В результате аварии погиб мотоциклист.

В Прионежье произошло смертельное ДТП, сообщили в телеграм-канале МВД Карелии.



Как рассказали в источнике, 4 августа около 15.30 в поселке Кварцитный водитель мотоцикла наехал на столб. В результате аварии мотоциклист 1979 года рождения погиб.

Его сын 2011 года рождения, который также ехал на мотоцикле, в тяжелом состоянии был госпитализирован.



Госавтоинспекция проводит проверку.