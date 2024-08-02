Смертельное ДТП произошло в Прионежском районе Карелии

В результате аварии погиб мотоциклист.
В Прионежье произошло смертельное ДТП, сообщили в телеграм-канале МВД Карелии.
Как рассказали в источнике, 4 августа около 15.30 в поселке Кварцитный водитель мотоцикла наехал на столб. В результате аварии мотоциклист 1979 года рождения погиб.
Его сын 2011 года рождения, который также ехал на мотоцикле, в тяжелом состоянии был госпитализирован.
Госавтоинспекция проводит проверку.
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