Смертельное ДТП с участием лесовоза произошло в Пряжинском районе Карелии (ФОТО)

Еще одна авария случилась на юге Карелии — столкнулись кроссовер и лесовоз.

Как сообщили в официальном паблике пожарной части Пряжинского района, смертельное ДТП произошло во вторник, 31 января, в 10.06 утра, на 461 километре автодороги Пряжа — Сортавала.

Столкнулись автомобили Renault Kaptur и лесовоз. По предварительным данным, прицеп лесовоза занесло в сторону легкового автомобиля. Погиб водитель легкового автомобиля.

На место выезжал личный состав пожарной части поселка Пряжа.