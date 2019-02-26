Смертность российских мужчин в тюрьмах оказалась втрое ниже, чем на воле

Российские мужчины втрое меньше умирают в тюрьмах, чем на воле, отмечается в материалах к заседанию "круглого стола" комитета Совета Федерации по социальной политике.

Об этом сообщает "Интерфакс". Данные приводятся в контексте информации о смертности от алкоголя. По некоторым данным, 38% всей смертности населения трудоспособного возраста может составлять алкогольная смертность.

"Алкогольный вклад в сокращение жизни для женщин составляет 17 лет, мужчин - 20 лет. 44% представителей "сильного пола" не доживают до пенсии", - говорится в документах.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что смертность мужчин трудоспособного возраста в 3,5 раза больше, чем у женщин, в том числе из-за употребления алкоголя.

"70% - это алкогольассоциированная смертность, и не только острая. Она значительно снизилась - изменился рынок алкогольных напитков, меньше суррогатов и ядов. Но накопительная - циррозы, язвенная болезнь желудка, осложнения, панкреонекрозы, ранний атеросклероз, ранняя гипертоническая болезнь..." - сказала Скворцова.