СМИ: Беременная жительница Кеми обвинила местных полицейских в избиении

Следственный комитет по Карелии проводит проверку по фактам возможной фальсификации доказательств полицейскими и нападению стражей порядка на беременную жительницу Кеми.

Как сообщается на сайте "Карельские вести", в декабре 2017 года полицейские заявили жительнице Кеми, что ее сын подозревается в краже автомагнитолы из чужого автомобиля. Подросток рассказал маме, что он не совершал преступление, а полицейские уговорили его взять вину на себя, а друга выступить свидетелем взамен на мопед, который был изъят у школьника, так как на технику не было документов.

Сотрудники кемского ОВД проинструктировали мальчишек, как и что говорить. В ходе инструктажа, утверждает издание, подозреваемый даже не знал, где находится улица, на которой стоял якобы обворованный им автомобиль.

Во время следственных действий подросток, по настоянию матери, вел аудиозапись всех переговоров. С этими материалами женщина обратилась в местное отделение следственного комитета. В следственном комитете школьник назвал фамилии полицейских, которые его инструктировали.

"На следующий день, когда женщина возвращалась домой, из припаркованного во дворе автомобиля выскочили трое мужчин в масках. Один из злодеев схватил перепуганную женщину за руку, выхватив из ее рук телефон и с угрозами произнес: "Ты что, копать под нас решила? Хочешь, чтоб мы с работы вылетели?" Голос злодея в маске показался ей знакомым, она слышала его ранее, в том числе и на аудиозаписях, представленных в следственный комитет, - сообщает издание. – Женщина хотела сорвать маску с лица нападавшего. После полученного удара кулаком в лицо, который она получила, ей все же удалось это сделать, и она узнала этого человека, чей голос слышала на аудиозаписи. В этот же момент злодей в маске сильнейшим ударом ноги сбил женщину с ног, после чего все трое в масках скрылись со двора. После произошедшего, женщину увезла скорая помощь с разбитым лицом и ушибами. На момент нападения она была беременна".

"Столице на Онего" в карельском управлении пояснили, что в настоящее время по указанным фактам проводится проверка. Подробностей следователи пока не разглашают.