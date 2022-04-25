СМИ: Финляндия готовится возвести заборы на границе с Россией

Финляндия ведет подготовку для установки заграждений на границе с Россией.

Такой комментарий финскому телеканалу MTW News через помощника передала министр внутренних дел Криста Микконен, пишет «Фонтанка.ру».

Чиновник процитировал опубликованный в середине апреля отчет службы безопасности, в котором говорится, что подготовка к возведению пограничных заграждений является частью оперативной готовности страны.

Телеканал также приводит слова командира пограничной службы Северной Карелии полковника Марко Турунена. Он сообщил, что пока только ведется предварительный анализ пограничных заграждений.

«Если примут такое решение, то мы будем действовать контролируемо и планомерно. <...> Приступить к возведению ограждений на восточной границе либо на наиболее важных участках, либо шире — это большое решение. Это серьезное изменение в нашей системе, поэтому оно требует принятия решений на более высоком уровне», — сказал собеседник СМИ.